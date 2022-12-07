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НовостиПолитика7 декабря 2022 7:26

В Киеве, Одессе и Днепре экстренно отключают свет 7 декабря 2022 года

В Киевской и Одесской областях сообщают об аварийных отключениях
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Киев, Одесса и Днепр вновь остались без света

Киев, Одесса и Днепр вновь остались без света

Фото: REUTERS

В Киеве, Одессе и Днепре продолжились незапланированные отключения электроэнергии в среду, 7 декабря 2022 года. Об этом сообщают местные журналисты и региональные власти.

И если в Днепропетровской области речь идет об экстренных отключениях, что следует из сообщения "Днепровских электросетей", то в Киевской и Одесской областях сообщают об аварийных.

Информацию подтвердил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"В регионе происходит переход от экстренных к аварийным", - констатировал чиновник.

Как ранее писал сайт KP.RU, экстренные отключения электроэнергии фиксировали в Киеве, Одессе и Днепре и днем ранее - во вторник, 6 декабря 2022 года.

Напомним, глава правления национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что операторам критической инфраструктуры и чиновникам известно, что делать в случае полного отключения электроэнергии.