Германия проводит крупнейшую спецоперацию против экстремистов, готовивших штурм Бундестага

Немецкий спецназ провел одну из крупнейших спецопераций против экстремистов на территории страны Фото: REUTERS

Полиция Германии проводит одну из крупнейших в стране спецопераций против группы правых экстремистов, которые планировали пойти на штурм Бундестага и совершить государственный переворот. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным журналистов, национальный спецназ проводит одновременную операцию на территории 11 земель ФРГ. В результате задержаны около 25 человек, среди которых как участники террористической организации, так и люди, поддерживающие их.

Как ранее писал сайт KP.RU, прокуратура Германии сообщила, что среди арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России. Ее подозревают в попытке посредничества между "лидером заговора" и представителями Российской Федерации.

Напомним, акции протеста в поддержку России прошли в Лейпциге и других городах Восточной Германии. Митингующие требуют от НАТО перестать "разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией" и называют ФРГ "марионеткой США и НАТО".