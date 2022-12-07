Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире7 декабря 2022 8:37

Германия проводит крупнейшую спецоперацию против экстремистов, готовивших штурм Бундестага

Задержаны около 25 человек, в том числе гражданка России
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Немецкий спецназ провел одну из крупнейших спецопераций против экстремистов на территории страны

Немецкий спецназ провел одну из крупнейших спецопераций против экстремистов на территории страны

Фото: REUTERS

Полиция Германии проводит одну из крупнейших в стране спецопераций против группы правых экстремистов, которые планировали пойти на штурм Бундестага и совершить государственный переворот. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

По данным журналистов, национальный спецназ проводит одновременную операцию на территории 11 земель ФРГ. В результате задержаны около 25 человек, среди которых как участники террористической организации, так и люди, поддерживающие их.

Как ранее писал сайт KP.RU, прокуратура Германии сообщила, что среди арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России. Ее подозревают в попытке посредничества между "лидером заговора" и представителями Российской Федерации.

Напомним, акции протеста в поддержку России прошли в Лейпциге и других городах Восточной Германии. Митингующие требуют от НАТО перестать "разжигать конфликт между Германией и Россией, между Украиной и Россией" и называют ФРГ "марионеткой США и НАТО".