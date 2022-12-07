25 человек задержаны в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы ФРГ задержали 25 человек по подозрению в подготовке государственного переворота в стране, а в отношении еще 27 человек начаты оперативные мероприятия. Такое заявление в среду, 7 декабря, сделала Генпрокуратура ФРГ.

Как заявляет гособвинение, 22 задержанных подозревают в создании террористической организации, а троих, в том числе которых гражданка России в поддержке этой организации.

По данным Генпрокуратуры, задержания велись в федеральных землях Берлин, Бавария, Баден-Вюртемберг, Гессен, Саксония, а также Нижняя Саксония и Тюрингия. Кроме того, операция велась в австрийском городе Кицбюэль и итальянском Перудже.

Напомним, правоохранительные органы ФРГ начали одну из крупнейших для страны операций против предполагаемых правых экстремистов, которые намеревались совершить государственный переворот. Сообщалось, что около трех тысяч правоохранителей обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране, а в причастности к госперевороту подозревают 52 человека.

Как писал KP.RU, задержанную россиянку подозревают в посредничестве между «лидером заговора» и российскими представителями России. Посольство РФ в Берлине направило запрос в Генпрокуратуру ФРГ после заявлений о задержании россиянки.