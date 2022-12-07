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НовостиПолитика7 декабря 2022 11:14

Российские войска уничтожили 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

На других направлениях были уничтожены более 240 украинских военных
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили 130 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», – рассказал он на брифинге.

На Купянском направлении российскими войсками были уничтожены за прошедшие сутки до 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины, на Донецком направлении – более 40, на Южно-Донецком – до 100 украинских военных, добавил генерал-лейтенант.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России продолжили наступление на Краснолиманском направлении, заняв выгодные рубежи и новые позиции.

Ранее российские военные сорвали атаку украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Были ликвидированы более 50 военнослужащих ВСУ.