Российские войска уничтожили 130 военнослужащих ВСУ на Краснолиманском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили 130 украинских военнослужащих на Краснолиманском направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Красно-Лиманском направлении российские войска продолжают вести наступательные действия, в ходе которых заняли более выгодные рубежи и позиции. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и автомобиль», – рассказал он на брифинге.

На Купянском направлении российскими войсками были уничтожены за прошедшие сутки до 70 военнослужащих Вооруженных сил Украины, на Донецком направлении – более 40, на Южно-Донецком – до 100 украинских военных, добавил генерал-лейтенант.

Как писал сайт KP.RU, накануне ВС России продолжили наступление на Краснолиманском направлении, заняв выгодные рубежи и новые позиции.

Ранее российские военные сорвали атаку украинских войск на Краснолиманском направлении в Луганской народной республике. Были ликвидированы более 50 военнослужащих ВСУ.