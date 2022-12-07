Генпрокуратура ФРГ: Подозреваемые в подготовке государственного переворота в Германии связывались с представителями России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Подозреваемые в подготовке к совершению государственного переворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки. Такое заявление сделали в среду, 7 декабря, в Генпрокуратуре ФРГ.

Как отмечается в заявлении, государственный переворот являлся промежуточным шагом для достижения «изменения системы на всех уровнях». В планах у подозреваемых была организация военного правительства, которое бы представило новый государственный порядок с другими странами, вышедшими из Второй мировой войны победителями.

«С точки зрения организации основным контактным лицом для этих переговоров в настоящее время является Российская Федерация. Обвиняемый Генрих XIII П.Р. уже связался с представителями РФ в Германии», - сказано в заявлении ведомства, где отметили, что на данный момент следствие не видит каких-либо «признаков того, что контактные лица положительно отреагировали на его просьбу».

В сообщении также говорится о том, что подготовка к госперевороту велась по меньшей мере с ноября 2021 года, в ходе чего велись закупка оборудования, обучение стрельбе, а также вербовка новых участников. Отмечается, что в организацию входят люди, которые ранее проходили службу в Бундесвере.

Напомним, правоохранительные органы ФРГ начали одну из крупнейших для страны операций, в которой приняли участие около трех тысяч правоохранителей. Сообщалось, что полицейские обыскивают более 130 домов и квартир по всей стране. Как писал сайт KP.RU, были задержаны 25 человек, 22 из которых подозревают в создании террористической организации, а троих, в том числе гражданку России, в поддержке этой организации. Кроме того, в отношении еще 27 человек начали оперативные мероприятия.