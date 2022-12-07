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НовостиВ мире7 декабря 2022 13:55

Минобороны Германии заявило о достижении соглашения по размещению ЗРК Patriot на польско-украинской границе

Перед размещением систем в Польшу отправится команда экспертов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ЗРК Patriot PAC-3

ЗРК Patriot PAC-3

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия и Польша договорились разместить зенитно-ракетные комплексы Patriot на польско-украинской границе, заявил представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц.

«Вчера министры обороны обеих стран договорились, что Польша возвращается к предложению ФРГ о системах ЗРК и соглашается на размещение», – сказал он в ходе брифинга.

Коллатц уточнил, что перед размещением ЗРК Patriot в Польшу отправится команда экспертов, чтобы оценить возможность интеграции этих систем в оборонную систему республики непосредственно на месте.

Напомним, ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что Германия предложила разместить в стране восемь пусковых установок зенитно-ракетных комплексов Patriot на границе с Украиной

Как писал сайт KP.RU, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявляла, что в системе противовоздушной обороны Евросоюза существуют серьезные бреши, которые стали видны после падения украинской ракеты в Польше.