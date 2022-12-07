СБУ проводит проверки на объектах Украинской православной церкви в Черкасской и Волынской областях Фото: REUTERS

Служба безопасности Украины (СБУ) 7 декабря проводит "контрразведывательные мероприятия" на объектах канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что проводят проверки в Успенском соборе в Херсоне, управлении Уманско-Звенигородской епархии в городе Умань, Каневском Успенском соборе в Черкасской области. Также СБУ изучают объекты на территории управления Черкасской епархии, в Николаевском Милецком мужском монастыре Владимиро-Волынской епархии и на других объектах УПЦ.

Ранее на Украине власти Львовской области запретили в регионе деятельность канонической Украинской православной церкви. В поддержку резолюции о запрете УПЦ проголосовали 54 из 84 депутатов областного органа власти. При этом, совет Львовской области призвал Верховную раду запретить деятельность УПЦ на территории всей страны.

После этого российский политолог Владимир Жарихин высказал мнение, что начатая украинскими властями кампания по запрету деятельности УПЦ привет к лишению собственности УПЦ. Власти страны будут руками СБУ делать это постепенно, но планомерно, предположил эксперт.