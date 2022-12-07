Путин неожиданно ответил тем, кто уехал из России: Может, это не их страна Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека отказался давать оценку тем, кто покинул страну в ходе мобилизации, однако предположил, что "может быть, кто-то считает, что это даже не их страна".

"Не буду сейчас давать оценок тем, кто, как вы сказали, покидал страну в ходе мобилизации. Это отдельная тема. Сейчас много можно говорить на эту тему; вы сказали, что это не их жизнь.. Ну, не знаю... может быть, кто-то считает, что это даже не их страна", - сказал Путин.

Ранее стало известно, что в Кремле не ведется никаких обсуждения по поводу возможных ограничений в отношении граждан, уехавших из России в последнее время, или же стимулах для их возвращения. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Тем временем глава комитета по госстроительству и конституционному законодательству Совета Федерации, один из авторов поправок в Конституцию России Андрей Клишас в беседе с газетой «Ведомости» публично анонсировал введение в РФ ограничений для россиян, уехавших из страны в связи с частичной мобилизацией. По его словам, новые меры позволят сделать их пребывание за границей менее комфортным.