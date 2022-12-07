Путин заявил о росте угрозы ядерной войны Фото: REUTERS

В мире с каждым днем нарастает угроза ядерной войны, заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета по правам человека РФ.

«Такая угроза нарастает. По поводу того, что Россия не применит первой. Если первой не применит, то и второй не применит. Наша стратегия применения средств защиты, а именно как защиту мы рассматриваем ядерное оружие, она построена вокруг ответно-встречного удара», – сказал он.

Как отметил глава государства, Россия никому не передает своего ядерного оружия и не имеет его на территории других стран в отличие от Соединенных Штатов. Никто на Западе этого замечать не хочет, подчеркнул Путин.

Напомним, ранее российский лидер заявил, что ядерная война никогда не должна быть развязана, поскольку в ней не может быть победителей.

Как писал сайт KP.RU, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал огромным риск перерастания в ядерную войну в случае неядерного столкновения между ядерными державами.

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