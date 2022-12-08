Вице-президент Перу Болуарте приняла присягу в качестве главы государства после отставки Педро Кастильо

Вице-президент Перу Болуарте приняла присягу на пост главы государства. Фото: REUTERS

Вице-президент Перу Дина Болуарте принесла присягу на пост президента страны. Об этом сообщает в четверг 8 декабря агентство Reuters.

Сообщается, что церемония состоялась в 15.00 по местному времени, что соответствует 23.00 по московскому времени во время пленарного заседания перуанского Конгресса.

Ранее сообщалось, что президент Перу Педро Кастильо объявил о роспуске парламента и введении в стране комендантского часа. В ответ распущенный президентом парламент объявил ему импичмент.

Напомним, Педро Кастильо победил на президентских выборах в Перу в 2021 году с лозунгом, что в богатой стране больше не будет бедных. При этом самого его называют самым бедным президентом в истории республики. Кастильо родился и вырос в крестьянской семье, работал школьным учителем, а позже стал профсоюзным деятелем. Известность 51-летний Кастильо получил, когда возглавил забастовку, заставившую правительство пойти на повышение зарплат.

Ранее сообщалось, что по Перу прокатилась волна массовых беспорядков, вызванных ростом цен на бензин и минеральные удобрения.