Зеленский заявил о невозможности быстрого восстановления энергосистемы Украины

Зеленский заявил, что восстановить на сто процентов энергосистему Украины в ближайшее время не получится. Фото: REUTERS

Украина не может в ближайшее время провести полноценное восстановление своей энергетической системы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в социальных сетях видеообращении в четверг 8 декабря. Видеообращение украинский лидер записал после проведения совещания, на котором рассматривались вопросы стабилизации энергосистемы.

«Постоянно увеличиваем генерацию и поставки электричества... Но стоит не забывать, что восстановить сто процентов энергосистемы... сейчас невозможно, нужно время», - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что большинстве населенных пунктов страны продолжится практика планового отключения элетричества.

Ранее бывший замглавы МЧС России Фалеев спрогнозировал крах украинской энергосистемы, заявив, что ракетные удары по критически важным объектам могут обрушить ее.

Также в минобороны Австрии назвали сроки полного блэкаута на Украине.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко допустил, что Киев останется без центрального отопления до весны и признал, что пункты обогрева не спасут людей в такой ситуации.