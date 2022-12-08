В ВСУ не хватает специалистов для лечения психозов и токсических поражений печени с почками Фото: REUTERS

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) растет число случаев психозов, а также токсических поражений печени и почек, из-за чего украинские медики и волонтеры уже бьют тревогу. Об этом рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на сведения разведки.

"Помимо огромного количества пациентов с минно-взрывными травмами, им все больше стали поступать военнослужащих с психозами, токсическим поражением печени и почек", - уточнил Марочко.

По его словам, в Незалежной наблюдается нехватка специалистов в лечении подобных заболеваний, а отправка больных в специализированные учреждения не представляется возможной.

Напомним, Андрей Марочко сообщил, что в рядах ВСУ растут разногласия между военнослужащими Украины и польскими наемниками. По его словам, украинцы не довольны отношением к ним со стороны добровольцев из Польши и их привилегиями.

Как писал сайт KP.RU, Андрей Марочко утверждает, что командование ВСУ не дает приказ на отступление из Артемовска, несмотря на стремительно ухудшающуюся обстановку, что вызывает панику среди офицерского состава украинских войск.