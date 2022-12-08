Минздрав назвал провокацией включение России в пятерку стран по темпам распространения ВИЧ

В России значительно вырос охват тестированием на ВИЧ. Фото: Минздрав России

Министерство здравоохранения России опровергло сообщения средств массовой информации, которые со ссылкой на данные ЮНЭЙДС сообщили, что РФ входит в пятерку стран с наиболее высокими темпами распространения ВИЧ-инфекции. Официальная позиция опубликована на сайте ведомства.

"В средствах массовой информации опубликованы якобы данные ЮНЭЙДС, которые включают Российскую Федерацию в пятерку стран мира по темпам распространения ВИЧ-инфекции, что не соответствует действительности и является очередной пропагандистской провокацией, направленной против нашей страны", - подчеркнули в министерстве, обвинив журналистов в "произвольной и тенденциозной" интерпретации данных из различных источников.

Минздрав обратил внимание, что с 2000 по 2021 год охват тестирования на ВИЧ-инфекцию в стране увеличился почти вдвое – с 24 млн до 42 млн человек. При этом на протяжении последних трех лет заболеваемость снизилась почти на треть (-31,4%) – с 58,6 до 40,2 случаев на 100 тысяч человек.

Как ранее писал сайт KP.RU, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выразил мнение, что план, связанный с увеличением показателей ожидаемой продолжительности жизни в России, к концу текущего года будет перевыполнен. По его оценке, показатель ожидаемой продолжительности жизни в России может увеличиться на 1,8 года.

Напомним, в конце ноября Михаил Мурашко сообщил, что в России отмечается высокая активность штамма свиного гриппа H1N1. На этом фоне он призвал людей, которые еще не привились от сезонного гриппа, поставить вакцину как можно скорее. Мурашко также посоветовал повторно вакцинироваться тех, кто прививался от коронавируса более 6 месяцев назад.