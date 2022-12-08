Бастрыкин назвал размер ущерба от коррупции в России в 2022 году

Александр Бастрыкин Фото: Следственный комитет России

Суммарный ущерб от коррупционных преступлений в России за 10 месяцев 2022 года составил 24,6 млрд рублей. Об этом заявил в беседе с РИА Новости председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, уточнив, что сумма определена на основе дел о коррупции, которые расследует ведомство.

По его словам, на имущество фигурантов таких дел наложен арест. Общая стоимость арестованного имущества подозреваемых в коррупционных преступлениях превысила 57 млрд рублей, уточнил Бастрыкин.

Напомним, Александр Бастрыкин рассказал, что за десять месяцев 2022 года в суды поступило в общей сложности более 8,7 тысячи уголовных дел по преступлениям коррупционной направленности.

Как ранее писал сайт KP.RU, СК РФ предлагает наделить следователей правом неотложного ареста имущества фигурантов дел до соответствующего решения суда. Действующее законодательство позволяет следственным органам накладывать неотложный арест только в исключительных случаях, например, на вещи, которые сданы в ломбард.