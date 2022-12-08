Киевские электросети попросили украинцев продержаться еще 122 дня зимы

Украинцам предложили потерпеть проблемы с электричеством еще четыре месяца Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

ДТЭК "Киевские региональные электросети" призывает украинцев продержаться еще 122 дня зимы, после чего ситуация с обеспечением электроэнергией должна начать налаживаться. Об этом заявил руководитель энергохолдинга Максим Тимченко в интервью агентству Bloomberg.

Он признал, что сейчас энергетическая инфраструктура Украины испытывает огромные проблемы, однако выразил уверенность, что усилий энергетиков должно хватить, "чтобы выжить".

Тимченко выразил мнение, что для восстановления украинской энергосистемы понадобятся "миллиардные инвестиции". Одним из возможных способов защиты глава киевских электросетей назвал строительство ветряных и солнечных электростанций.

Как ранее писал сайт KP.RU, военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в конце ноября выразил мнение, что полный блэкаут наступит на Украине через несколько недель, если Запад не окажет Киеву помощь.

По его оценке, помощь Запада должна заключаться в развертывании мощной системы ПВО для предотвращения российских ударов по критической инфраструктуре.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что более 90 процентов граждан страны готовы жить без электричества и отопления в течение двух-трех лет, если речь идет о перспективе членства в Евросоюзе.

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