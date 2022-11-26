Жена Зеленского заявила, что ради членства в ЕС 90 процентов украинцев готовы жить без электричества

Зеленская заявила,что украинцы готовы жить без света и тепла 2-3 года, если страну примут в ЕС. Фото: Алексей ФОКИН

Супруга президента Украины Елена Зеленская заявила, что более 90 процентов граждан страны готовы жить без электричества и отопления в течение двух-трех лет, если речь идет о перспективе членства в Евросоюзе. Об этом Зеленская сказала в интервью ВВС, ссылаясь на результаты социологического исследования.

«Недавно, буквально на прошлой неделе, закончилось социальное исследование, украинцев спросили, сколько они еще готовы терпеть в таких условиях, без света, без тепла. И более 90% опрошенных ответили, что они готовы это терпеть два-три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС»,- цитирует Зеленскую ТАСС.

Напомним, вслед за Киевом экстренные отключения электроэнергии начались во всех регионах Украины вечером 15 ноября. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, назвав это «необходимым шагом для того, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании».

Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что операторам критической инфраструктуры и чиновникам известно, что делать в случае полного отключения электроэнергии.

Ранее премьер Украины Шмыгаль допустил аварийные отключения электроснабжения в стране из-за холодов.

Тем временем жители Киева и Львова в соцсетях готовятся грабить супермаркеты и обсуждают погромы.