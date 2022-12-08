Песков о сроках завершения конфликта на Украине: "Это может быть и завтра"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о возможных сроках окончания конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля ответил, что это зависит, в том числе, от президента Незалежной Владимира Зеленского.

По словам Дмитрия Пескова, "это может быть и завтра", если на то есть воля Киева, и Зеленский об этом знает.

"Зеленский знает, когда это все может закончиться, это все может закончиться завтра при желании [Киева]", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Зеленский выразил мнение, что конфликт на Украине может закончиться 2023 году. Политик также заявил, что прогнозирует усиление влияния украинцев на мировой арене.

Напомним, по мнению бывшего офицера разведки американской морской пехоты Скотта Риттера, российская военная спецоперация на Украине закончится полной победой, и произойти это может летом 2023 года.