Немецкий политик Котре считает попытку госпереворота в Германии намерением властей скрыть провалы

Немецкий политик Котре связал попытку госпереворота в Германии с намерением властей скрыть провалы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попытка государственного переворота в Германии была лишь попыткой правительства ФРГ скрыть собственные провалы, считает депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Оно хочет отвлечь внимание от своих неудач в энергетической и экономической политике, а также от все более очевидного насилия со стороны мигрантов», – заявил политик в беседе с «Lenta.ru».

Как отметил депутат, реальной угрозы госпереворота не было. По мнению Котре, участники заговора являются «горсткой заблудших людей, у которых не было никаких ресурсов» для захвата власти. Парламентарий счел историю с попыткой госпереворота «пропагандистской операцией», о которой немецкие издания предупреждали еще две недели назад.

Как писал сайт KP.RU, подозреваемые в подготовке к совершению государственного переворота в Германии связывались с представителями России, но не получили поддержки. Такое заявление сделали в среду, 7 декабря, в Генпрокуратуре ФРГ. Среди 22 арестованных по подозрению в подготовке государственного переворота в ФРГ есть гражданка России.