В трех областях Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

На Украине в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Украины.

«Полтавская область: объявлена сегодня в 15:46. Харьковская область: объявлена сегодня в 15:46. Днепропетровская область: объявлена сегодня в 15:46», - заявлено на онлайн-карте.

Как сообщал сайт KP.RU, 6 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

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