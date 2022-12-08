В России на дополнительные выплаты медработникам направят шесть миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам, что на дополнительные выплаты медработникам в России направят шесть миллиардов рублей.

- Председателем правительства было поддержано выделение дополнительных средств в размере шести миллиардов рублей. Это средств для медорганизаций, которые принимают молодых специалистов и увеличивают штатную численность организаций, - заявил руководитель ведомства.

При этом Мурашко уточнил, что проекты документов о дополнительной поддержке медработников примут в конце 2022 - начале 2023 года.

Днем ранее сообщалось, что власти России направили дополнительные средства на зарплаты медицинским работникам в регионы. В общей сложности это 58,6 миллиарда рублей, уточнял Мурашко.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в январе 2023 года в России должна быть проведена индексация заработных плат работников бюджетной сферы.