В ДНР связали постоянную ротацию ВСУ под Авдеевкой с успешными действиями российских войск Фото: REUTERS

Постоянная ротация подразделений Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки свидетельствует о больших потерях в их рядах и успешной работе российских войск, считает подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский.

«Речь идет о достаточно серьезной группировке. Если бы мы ее не перемалывали, то таких ротаций – регулярных, ежедневных – не было бы. Потери противника очень велики, естественно, идут постоянные ротации. Мы фиксируем практически каждую ночь – меняется количество личного состава, подвозят, увозят», – заявил он в эфире телеканала «Соловьев Live».

Напомним, в начале сентября под Авдеевкой была уничтожена колонна техники ВСУ, состоявшая из как минимум 10 машин, перевозивших боекомплекты для украинской артиллерии.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что киевские власти скрывают катастрофические потери ВСУ во время попыток наступления в Херсонской области.

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