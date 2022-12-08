В Турции назвали причину пробки из судов на входе в Босфор

В Турции объяснили пробку из судов у Босфора отказом компаний представить документы о страховке Фото: REUTERS

Огромная пробка из судов на входе в пролив Босфор образовалась из-за отказа компаний представить документы о страховке грузов, заявило Генеральное управление мореходства Турции.

Как передает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, «европейские представители отказываются от выдачи документов, которые предоставляются им в рутинном порядке». Вместе с тем в управлении отметили, что причина отказа представить документы непонятна.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты сообщили, что около двух десятков танкеров застряли в территориальных водах Турции из-за того, что турецкие власти потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.

По данным агентства Bloomberg, на танкерах, скопившихся у берегов Турции, находится 18 миллионов баррелей нефти, при этом подавляющая ее часть из Казахстана.