Bloomberg: 18 млн баррелей нефти находится на танкерах у берегов Турции Фото: REUTERS

На танкерах, скопившихся у берегов Турции, находится 18 миллионов баррелей нефти, при этом подавляющая ее часть из Казахстана, об этом сообщили в агентстве Bloomberg.

«По меньшей мере 20 перевозчиков с 18 миллионами баррелей нефти ждут уже несколько дней, чтобы пройти через судоходные проливы Босфор и Дарданеллы. Все, кроме одного, имеют на борту груз из Казахстана», - пояснили в агентстве.

Как сообщал сайт KP.RU, 4 декабря 2022 года ЕС утвердил потолок цен на нефть из России. Предельная цена на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель.

5 декабря газета The Financial Times сообщила, что около двух десятков танкеров «застряли» в территориальных водах Турции из-за того, что власти в Анкаре потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения «потолка» цен на российскую нефть.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начала использовать новые инструменты при торговле нефтью в связи с вступлением в силу потолка цен Евросоюза и «Большой семерки».