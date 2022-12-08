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НовостиЭкономика8 декабря 2022 17:54

Турция намерена продолжить требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров

Власти Турции не намерены идти на уступки для проходящих через проливы страны танкеров
София ГОНЧАРОВА
Турция намерена продолжить требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров

Турция намерена продолжить требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров

Фото: REUTERS

Власти Турции продолжат требовать у нефтяных танкеров, которые следуют через проливы Босфор и Дарданеллы, страховые документы. Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкие морские власти.

- Морские власти Турции заявили, что будут продолжать блокировать проход нефтяных танкеров без соответствующих страховых полисов, - говорится в публикации.

Теперь следующим власти Турции не намерены идти на уступки для проходящих через проливы танкеров - без документов власти не будут их пропускать.

Напомним, в турецких проливах ожидали разрешения на проход 21 танкер, из них 8-10 имеют отношение к Казахстану.

Ранее западные журналисты сообщали, что порядка двух десятков танкеров застряли в территориальных водах Турции. Причиной послужило то, что турецкие власти потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.