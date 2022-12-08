Турция намерена продолжить требовать страховые документы для прохода нефтяных танкеров Фото: REUTERS

Власти Турции продолжат требовать у нефтяных танкеров, которые следуют через проливы Босфор и Дарданеллы, страховые документы. Об этом 8 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на турецкие морские власти.

- Морские власти Турции заявили, что будут продолжать блокировать проход нефтяных танкеров без соответствующих страховых полисов, - говорится в публикации.

Теперь следующим власти Турции не намерены идти на уступки для проходящих через проливы танкеров - без документов власти не будут их пропускать.

Напомним, в турецких проливах ожидали разрешения на проход 21 танкер, из них 8-10 имеют отношение к Казахстану.

Ранее западные журналисты сообщали, что порядка двух десятков танкеров застряли в территориальных водах Турции. Причиной послужило то, что турецкие власти потребовали от страховщиков подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.