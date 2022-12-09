Украинская беженка напала с ножом на сотрудницу банка в Польше. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Украинская беженка набросилась с ножом на сотрудницу банка в польском городе Перемышль. Инцидент описывает издание Kresy.pl.

Сообщается, что украинка схватила сотрудницу банка за волосы и, удерживая её, начала размахивать ножом, не обращая внимания на уговоры окружающих успокоиться.

Злоумышленницу удалось задержать после того, как пожилая женщина огрела её костылём. После этого охранник задержал агрессивную беженку и передал ее полиции. Сообщается, что задержанной украинке 26 лет, при себе у нее были медпрепараты, которые используются для лечения психических заболений.

Ранее сообщалось, что в Уэльсе украинских беженцев обяжут платить за еду и стирку для ускорения интеграции. На всем готовом украинцы смогут жить только пять недель.

Также сообщалось, что украинские беженцы разочарованы, что в Новой Зеландии им предоставляют «визы, больше похожие на рабочие, чем на гуманитарные».