Российские войска научились "охотиться" на HIMARS Фото: Александр КОЦ

Российским бойцам удалось подобрать подходящую тактику борьбы с реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Специалист напомнил, что HIMARS считается высокоточным и дальнобойным оружием.

- Дальность ракет, которые есть у Украины, - до 80 км ... Они стали доставать до того же Алчевска (ЛНР), куда раньше не могли добить. Беды от них много, - объясняет Дандыкин в беседе с "Известиями".

Однако теперь борьба российских бойцов с западными РСЗО вышла на новый уровень. Все дело в том, что наши военнослужащие научились "охотиться" на HIMARS. Эксперт также заверил, что у российской стороны есть необходимые для такой борьбы средства.

- Сначала наша ПВО научилась сбивать их ракеты. Теперь началась охота непосредственно за пусковыми установками. ... Новая отечественная система залпового огня "Торнадо-С" не уступает им по точности и превосходит по дальности. ... Улучшилась работа нашей разведки, - уточнил военный эксперт.

Накануне сайт KP.RU писал, что в Минобороны РФ сообщили, что российским артиллеристам удалось уничтожить американскую реактивную систему залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем. Уточняется, что все произошло в районе населенного пункта Ореховатки в ДНР.

А недавно российские войска уничтожили в Запорожской области склад боеприпасов для HIMARS, принадлежавший ВСУ.