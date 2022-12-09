Путин честно ответил на вопрос о дополнительной мобилизации в России

9 декабря российский лидер Владимир Путин вновь прокомментировал мобилизацию в России.

По его словам, сейчас в стране нет никаких факторов для объявления дополнительной мобилизации.

- Нет таких факторов и не просматривается. 150 тысяч находится в группировке, 300 тысяч было призвано. 77 в боевых подразделениях. Остальная половина - на вторых-третьих позициях, роль территориальных войск. А еще 150 тысяч - вообще не в группировке еще. Эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Половина всех мобилизованных. Поэтому о какой дополнительной мобилизации идет речь? - заявил Путин.