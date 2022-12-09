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НовостиПолитика9 декабря 2022 13:52

Путин честно ответил на вопрос о дополнительной мобилизации в России

Путин заявил, что речи о дополнительной мобилизации в России сейчас нет
Источник:kp.ru

9 декабря российский лидер Владимир Путин вновь прокомментировал мобилизацию в России.

По его словам, сейчас в стране нет никаких факторов для объявления дополнительной мобилизации.

- Нет таких факторов и не просматривается. 150 тысяч находится в группировке, 300 тысяч было призвано. 77 в боевых подразделениях. Остальная половина - на вторых-третьих позициях, роль территориальных войск. А еще 150 тысяч - вообще не в группировке еще. Эти ребята находятся на полигонах и в учебных центрах. Половина всех мобилизованных. Поэтому о какой дополнительной мобилизации идет речь? - заявил Путин.