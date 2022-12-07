Путин ответил на вопрос о второй волне мобилизации Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дополнительной мобилизации в России не будет. Об этом он заявил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря.

- По поводу возможной дальнейшей мобилизации. Вот смотрите - из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч находятся в зоне СВО. То есть половина. ... Из этих 150 тысяч половина только, это 77 тысяч, находятся в боевых подразделениях. Остальные - на вторых-третьих рубежах, выполняя функции войск территориальной обороны. Еще 150 тысяч, то есть половина из всех мобилизованных, не находятся в группировке вообще. Они находятся на полигонах, где проходят подготовку. Это так называемый "боевой резерв". В этих условиях разговоры не имеют смысла и необходимости нет никакой, - заявил Путин.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремле нет каких-либо обсуждений о возможности проведения в стране второй волны мобилизации. Изначально Владимир Путин подтвердил завершение частичной мобилизации в России 31 октября 2022 года. После этого в Минобороны поясняли, что в военкоматах продолжат принимать добровольцев, желающих принять участие в спецоперации на Украине.

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