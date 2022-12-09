Российские войска поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и Mars II в Запорожской области

ВС России поразили шесть пусковых установок РСЗО MLRS и Mars II в Запорожской области Фото: кадр из видео

Вооруженные силы России поразили в Запорожской области шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS и Mars II, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам РСЗО MLRS производства США и MARS II производства ФРГ», – рассказал он на брифинге.

Кроме того, российскими войсками были уничтожены пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 в Харьковской области, а также РСЗО «Ураган» и три установки РСЗО «Град» в Донецкой народной республике.

Как писал сайт KP.RU, накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении пяти пусковых установок РЗСО MLRS и MARS-II в Запорожской области.

Ранее российские войска уничтожили более 70 ракет HIMARS на металлургическом комбинате ArcelorMittal в Кривом Роге. Там же были поражены две пусковые установки РСЗО MLRS.