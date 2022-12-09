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НовостиПолитика9 декабря 2022 18:41

Премьер Британии Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет

Прибытие вооружения ожидается в ближайшие недели, уточнил глава британского правительства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Премьер Британии Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет

Премьер Британии Сунак пообещал Зеленскому новые поставки зенитных установок и ракет

Фото: REUTERS

Великобритания осуществит новые поставки зенитных установок и ракет для систем противовоздушной безопасности для Украины, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Премьер-министр заявил, что в ближайшие недели будут доставлены дополнительные зенитные орудия и ракеты ПВО малой дальности», – сказано на сайте британского правительства.

В ходе беседы политики обсудили удары Вооруженных сил России по инфраструктуре Украины, Зеленский поблагодарил Сунака за поддержку в восстановлении электроснабжения за счет поставок электрогенераторов. Британский премьер добавил, что для каких-либо переговоров по урегулированию конфликта на Украине Россия должна отвести свои войска.

Напомним, ранее сообщалось, о планах Лондона поставить Киеву тысячу ракет класса «земля-воздух». Кроме того, Великобритания передаст Вооруженным силам Украины три вертолета Sea Kings.