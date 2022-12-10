Небензя заявил о контрабанде направляемого Украине оружия в третьи страны

Небензя заявил об увеличивающемся потоке контрабанды оружия из Украины в разные регионы мира. Фото: REUTERS

Украина наращивает контрабанду поставляемого ей Западом оружия в третьи страны. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

По словам постпреда России при ООН, Россия попросила проведение заседания Совбеза, чтобы обсудить «последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности».

Небензя заявил также, что участие Соединенных Штатов и других стран в наведении украинского оружия будет иметь правовые последствия.

Ранее власти Италии заявили, что пока не будут поставлять новое оружие Украине. Официальный Рим считает, что военные поставки Киеву точно не приближают разрешение украинского кризиса.

Тем временем посланное Финляндией Украине оружие вернулось к финским бандитам.

Ранее в Крыму ФСБ накрыла канал поставки огнестрельного оружия и боеприпасов из Украины.