Небензя предупредил США о последствиях участия в наведении украинского оружия

Василий Небензя напомнил о правовых последствиях для третьих стран, помогающих Украине в наведении оружия. Фото: REUTERS

США и другие страны участвуют в наведении украинского оружия, что будет иметь правовые последствия. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат отметил, что Россия располагает сведениями об участии американских специалистов в использовании установок HIMARS на Украине. Также он заявил, что американские военные спутники помогают наводить РСЗО на цель.

«Военнослужащие США на земле осуществляют координацию спутниковой и развединформации, загрузку точных координат, программное обеспечение РСЗО и контроль эффективности применения установок», - цитирует Небензю ТАСС.

Дипломат добавил, что американские спутниковые данные ипользовались при наведении украинских беспилотников на российские аэродром в Дягилево и Энгельсе.

Небензя подчеркнул, что эти действия будут иметь правовые последствия для всех причастных.

Также Василий Небензя заявил о контрабанде направляемого Украине оружия в третьи страны.

Ранее сообщалось, что американские спутники вели съемку в Энгельсе перед попыткой Украины атаковать аэродром. Съемка аэродрома велась 3 и 4 декабря 2022 года.

Напомним, 5 декабря, трое военных РФ погибли, еще четверо пострадали в результате атаки Украины по аэродромам в Дягилево в Рязанской области и Энгельсе в Саратовской области.