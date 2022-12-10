В ЛНР назвали полное разоружение Украины условием завершения конфликта

Мирошник назвал полное разоружение Украины условием прекращения конфликта. Фото: REUTERS

Украинский конфликт может быть завершен при соблюдении двух условия – полного разоружения Украины и прекращения внешнего влияния на государство. Об этом заявил экс-посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Для завершения конфликта для Украины и ее населения должно произойти полное разоружение населения и расформирование военных организаций и структур, а также ликвидация любого влияния на население и государство извне», - цитирует Мирошника ТАСС.

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