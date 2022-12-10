Появилось видео из российской женской колонии, где содержалась Бриттни Грайнер. Фото: скрин видео

Американская баскетболистка Бритни Грайнер, осужденная в России за наркотики и приговоренная к 9 годам лишения свободы, некоторое время провела в российской женской колонии.

После обмена американки на россиянина Виктора Бута, в сети появилось видео из места содержания Грайнер.

На кадрах видно, как баскетболистка выполняет работу, обедает и подписывает документы, необходимые для освобождения. Также на видео запечатлено, как она пообещала приехать в гости в Мордовию, где она отбывала наказание.

- Приедешь еще сюда? - спрашивает осужденную сотрудница колонии. В ответ на это Грайнер утвердительно кивает.

- Молодец! Приезжай! - ответила ей сотрудница учреждения.

Напомним, Бритни Грайнер была приговорена российским судом к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Она пыталась провезти через границу жидкость для электронных сигарет, содержащую гашишное масло. Позже Баскетболистка обжаловала приговор, но суд оставил его без изменений.

8 декабря россиянин Виктор Бут вернулся на родину. Его удалось обменять на американку Бриттни Грайнер, которая была поймана с наркотиками, сообщили в МИД России.