Бритни Грайнер, которую обменяли на Бута, пообещала приезжать в гости в Мордовию

Американская баскетболистка Грайнер пообещала приехать в гости в Мордовию, где она отбывала наказание за контрабанду наркотиков. Фото: кадр из видео.

Американская баскетболистка Бритни Грайнер пообещала приехать в гости в Мордовию, где она отбывала наказание за контрабанду наркотиков. Напомним, Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута, который был осужден в США за якобы торговлю оружием.

На видео освобождения Бритни Грайнер, которое распространила ФСБ, одна из провожающих баскетболистку сотрудниц российской колонии спрашивает, приедет ли Грайнер еще в Мордовию.

«Приедешь еще сюда?», - спрашивает женщина в форме.

Грайнер утвердительно кивает.

«Молодец! Приезжай!», - говорит сотрудница исправительной колонии.

Напомним, Бритни Грайнер была приговорена российским судом к 9 годам лишения свободы за контрабанду наркотического вещества. Она пыталась провезти через границу жидкость для электронных сигарет, содержащую гашишное масло.

Баскетболистка обжаловала приговор, но суд оставил его без изменений.

В четверг, 8 декабря, Министерство иностранных дел России сообщило, что гражданина РФ Виктора Бута удалось обменять на баскетболистку Бриттни Грайнер.