Расчет РСЗО "Град" уничтожил опорный пункт пехоты ВСУ на Запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские войска с помощью установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" уничтожил опорный пункт украинских боевиков на Запорожском направлении.

- Нам поставлена задача по уничтожению опорных пунктов противника ... Расчеты все выполняли скоординировано и точно. ... Опорные пункты пехоты ВСУ уничтожены, - сообщают РИА Новости со ссылкой на командира расчета.

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удар по украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", расположившейся на огневой позиции у населенного пункта Липцы в Харьковской области. Уничтожение украинской РСЗО произведено в рамках контрбатарейной борьбы.

А до этого сайт KP.RU писал, что российские военные поразили две установки РСЗО "Ураган", из которых ВСУ вели обстрел по территории Белгородской области.