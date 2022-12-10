На Украине объявили воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях 10 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Украине объявили воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях 10 декабря 2022 года. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры.

Из данных следует, что тревога была объявлена практически одновременно - около 11:00 часов утра по местному времени (12:00 по мск).

Звук сирен уже звучал сегодня на Украине. Воздушная тревога была объявлена в Харьковской области в ночь на 10 декабря. Сирены оповещения о воздушной тревоге включились в 1:19 ночи (2:19 московского времени).

А 9 декабря украинские власти объявляли воздушную тревогу в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.

Тем временем Минобороны России взялось за уничтожение артиллерии ВСУ. За сутки ликвидировано шесть реактивных систем залпового огня производства США и ФРГ, несколько позиций с украинскими пусковыми установками.