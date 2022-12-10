Турция продолжает требовать у судов с нефтью документы о страховке Фото: REUTERS

Турция и Соединённые Штаты обсудили ситуацию с заторами в проливах. Однако турецкая сторона продолжает настаивать на предоставлении документов о страховке судов с нефтью.

- В ходе беседы посол Онал обратил внимание на необходимость предоставления турецким властям подтверждающих писем от страховых компаний для нефтяных танкеров, планирующих пройти через турецкие проливы, - рассказал РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.

При этом информатор уточнил, что власти Турции обратили особое внимание на "важность безопасности судоходства, жизни, имущества и окружающей среды в Босфоре, который проходит прямо через центр мегаполиса с населением в 20 миллионов человек".

8 декабря агентство Reuters сообщало, что власти Турции продолжат требовать у нефтяных танкеров, которые следуют через проливы Босфор и Дарданеллы, страховые документы. Теперь следующим власти Турции не намерены идти на уступки для проходящих через проливы танкеров - без документов власти не будут их пропускать.

Напомним, требовать документы Турция начала в качестве подтверждения полного покрытия страховок после введения "потолка" цен на российскую нефть.