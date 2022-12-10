Виктор Бут рассказал, с чего начинал свой день в камере: "Я просыпался и дико смеялся"

Освобожденный россиянин Виктор Бут рассказал, что что делал в камере и чего начнал свой день.

По его словам, прежде всего, он заставлял себя смеяться.

- Тебя завели в эту камеру и закрыли.... В ней этот ядовитый свет ламп ... Кто создавал тюремную систему в США? Нацисты. Они после своих опытов написали, как надо ломать людей и добиваться чего они хотят ... когда эта дверь (камеры) захлопнулась, конечно, была паника, было очень трудно ... не знаю генная память или что-то в нашей крови, в традициях, но это поднялось ... Я просто позволил своему сердцу сделать все, что оно от меня хотело, - поделился Бут в интервью РТ.

Он также добавил, что не стал просто лежать и смотреть в потолок.

- Я свой день начинал с того, что просыпался и дико смеялся. Истерически. Сначала это очень тяжело, тяжело заставить себя смеяться в такой ситуации, ...потом ты согреваешься и гормональная система (приходит в норму), из-за чего ты не можешь быть в депрессии, - уточнил Бут.