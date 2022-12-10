Секретарь Совбеза Украины Данилов заявил о готовности наносить удары по территории России

Украина атакует российские территории только в ответ на массированные удары РФ, подчеркнул секретарь Совбеза Украины Данилов Фото: REUTERS

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что, если со стороны РФ продолжатся массированные удары по Украине, Киев будет готов ответить атаками по территории России. Об этом он сказал в эфире телевизионного агентства НТА.

"Мы будем способны на все. Поэтому если что-то касается наших интересов, то мы никого спрашивать не будем, куда нам бить врага. Потому что враг размещен, начиная за территорией наших границ, заканчивая Владивостоком", - подчеркнул Данилов.

Напомним, президент России Владимир Путин утверждал, что подрыв Крымского моста 8 октября - теракт, который "организовали" украинские спецслужбы. В связи с этим он обосновал массированные удары по Украине, подчеркнув, что это ответная реакция России на диверсию.

Российский лидер объяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что Москва отказалась от "точечных" ракетных ударов в Украине и перешла к массированной атаке из-за "провокаций" в отношении России, в частности он назвал инцидент на Крымском мосту.

Тем временем Следственный комитет России подтвердил, что организаторы взрыва на Крымском мосту еще не установлены, равно как и исполнители теракта.

В свою очередь, на саммите G20 президент Украины Владимир Зеленский озвучивал "формулу мира" и выразил готовность к переговорам с Москвой, подчеркнув, что России среди прочего необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, что приведет к мирному урегулированию конфликта.