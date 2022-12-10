Система ПВО сработала в Симферополе Фото: REUTERS

В Крыму над Симферополем сработала система ПВО. Спецслужбы города начали работу в штатном режиме. Власти региона призвали граждан сохранять спокойствие и ожидать информации из официальных источников.

"Над Симферополем отработала система ПВО. Все службы работают в штатном режиме. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации", - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Напомним, также сегодня, 10 декабря 2022 года, над Мелитополем в Запорожской области сработали системы ПВО. Власти города призвали сохранять спокойствие и обещают информировать по мере развития ситуации. Уточняется, что прозвучало по меньшей мере пять взрывов около 20:40 по Москве.

Ранее сегодня сообщили что, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по центральному рынку, расположенному в городе Алешки в Херсонской области. Информацию об этом распространили в администрации города.