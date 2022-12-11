Британия опасается, что Азия, Африка и Латинская Америка начнут активно поддерживать Россию

Британские власти решили вступить в геополитическую конфронтацию с РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания собирается разрабатывать долгосрочные стратегии развития отношений с государствами Азии, Африки и Латинской Америки, чтобы не допустить распространения российского влияния на эти государства. Информация об этом содержится в официальном заявлении главы британского МИДа Джеймса Клеверли.

По словам высокопоставленного британского чиновника, Лондон постарается переориентировать (или, как минимум, диверсифицировать) свою внешнюю политику, чтобы в дальнейшем уделять гораздо больше внимания азиатскому, африканскому и латиноамериканскому направлениям. Это, как отмечает Клеверли, необходимо для противостояния экспансии РФ в этих регионах.

Ранее президент РФ Владимир Путин публично заявил о том, что эпоха гегемонии США и "коллективного Запада" в целом подходит к концу, это процесс является неизбежным и остановить его уже ни у кого не получится. Российский лидер убежден, что весь мир вступил в абсолютно новую политическую эпоху, к которой и РФ, и Западу еще только предстоит адаптироваться. При этом Путин отдельно подчеркнул тот факт, что Москва не собирается устанавливать собственную мировую гегемонию, остальным крупным геополитическим игрокам абсолютно точно не стоит этого опасаться.