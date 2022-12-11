Полиция Косово заявила о трех перестрелках на севере края Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полиция самопровозглашенного Косово утром в воскресенье, 11 декабря, заявила о трех перестрелках с неизвестными на севере края.

Как говорится в заявлении правоохранителей, огонь по полицейским открыли «члены определенных криминальных групп, которые блокировали трассы». Сообщается, что стрельбу открыли из разных точек, стреляя в полицейские наряды, расположенные в районе озера Газиводе.

Уточняется, что была открыта ответная стрельба, после чего «преступники скрылись в неизвестном направлении». На данный момент о пострадавших не сообщается.

Напомним, днем ранее, 10 декабря, появилось сообщение о двух взрывах в автономном крае Косово и Метохия в населенном пункте Звечан, который находится в нескольких километрах от Косовска-Митровицы. Кроме того, на протяжении 15 минут велась стрельба около города Зубин-Поток.

Как писал сайт KP.RU, президент Сербии Александр Вучич заявил о планах Белграда ввести в Косово контингент сил безопасности, уточнив, что для этого направят соответствующий запрос НАТО.