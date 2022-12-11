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НовостиПолитика11 декабря 2022 8:37

Медведев назвал места нахождения врагов России

Медведев заявил, что враги России «окопались» не только на Украине
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Медведев назвал места нахождения врагов России

Медведев назвал места нахождения врагов России

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о враге России, отметив, что он «окапался» не только в «нашей родной Малороссии», но также его можно увидеть в Европе, Америки, Японии, Новой Зеландии и Австралии, назвав все эти места «присягнувшими современным нацистам».

«Нам гораздо сложнее - наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии, Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», - написал замглавы Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в своем заявлении Медведев сказал о том, что именно враг России заставляет страну производить наиболее мощных средств поражения, в том числе те, что основаны на новых принципах.

Незадолго до этого замглавы Совбеза РФ призвал россиян к сплоченности, выдержке, а также сохранению и передаче своих устоев, заявив, что это является самым важным для российских граждан в настоящее время.