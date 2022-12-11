Медведев назвал места нахождения врагов России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о враге России, отметив, что он «окапался» не только в «нашей родной Малороссии», но также его можно увидеть в Европе, Америки, Японии, Новой Зеландии и Австралии, назвав все эти места «присягнувшими современным нацистам».

«Нам гораздо сложнее - наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии, Он в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других присягнувших современным нацистам мест», - написал замглавы Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Как писал сайт KP.RU, в своем заявлении Медведев сказал о том, что именно враг России заставляет страну производить наиболее мощных средств поражения, в том числе те, что основаны на новых принципах.

Незадолго до этого замглавы Совбеза РФ призвал россиян к сплоченности, выдержке, а также сохранению и передаче своих устоев, заявив, что это является самым важным для российских граждан в настоящее время.