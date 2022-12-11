FT: Европа устала принимать беженцев с Украины

Европа устала принимать беженцев с Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европа устала принимать беженцев с Украины и начинает принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, об этом сообщили в статье Financial Times.

Как отметили авторы публикации, «количество беженцев с Украины и других стран континента поражает. С января по сентябрь украинцы подали 4,4 миллиона заявлений на временную защиту в ЕС, хотя предполагается, что сотни тысяч уже вернулись домой».

Обозреватели подчеркнули, что хотя в первые месяцы после начала конфликта европейцы тепло принимали к себе украинских беженцев, сейчас они более прохладно относятся к ним из-за возросшей инфляции и сокращений бюджетов европейских государств.

Авторы пояснили, что многие правительственные программы стран Европы по поддержке мигрантов уже не справляются с их большим количеством, которые продолжают увеличиваться, особенно в крупных городах.

Как сообщал сайт KP.RU, в ноябре 2022 года Россия выделила в качестве материальной помощи беженцам с территории Донбасса и Украины свыше 11 миллиардов рублей.

Согласно последним данным, в Россию прибыли 4,7 миллиона беженцев, в том числе 710 тысяч детей.

Кроме того, в сентябре 2022 года правительство России решило направить 10,5 миллиардов рублей на социальные выплаты для беженцев из республик Донбасса и Украины.

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