На Украине воздушная тревога была объявлена в трех областях Фото: REUTERS

На Украине воздушная тревога объявлялась в Черниговской, Сумской и Харьковской областях. Такие данные приведены на онлайн-карте воздушных тревог Украины.

Согласно данным сервиса, сигнал тревоги в этих регионах прозвучал одновременно.

Как отмечено, «воздушная тревога объявлена в 12.02».

Как сообщал сайт KP.RU, 10 декабря 2022 года на Украине объявляли воздушную тревогу в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Ранее 6 декабря 2022 года воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской, а также на подконтрольных киевскому режиму частях Запорожской и Херсонской областей.

Президент России Владимир Путин назвал удары по энергетической инфраструктуре Украины ответом на теракт на Крымском мосту.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России наносят удары высокоточным оружием по объектам критически важной инфраструктуры Украины, после совершенного 8 октября 2022 года украинскими спецслужбами теракта на Крымском мосту.