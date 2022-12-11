Белый дом считает, что Россия намерена продолжить спецоперацию на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России намерены продолжит военную спецоперацию на Украине, считает администрация Соединенных Штатов. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«То, что мы видим на месте событий, – этот человек намерен продолжить военные действия против Украины», – сказал представитель Белого дома в интервью телеканалу ABC.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предтечей начала специальной военной операции на Украине стало игнорирование Западом озабоченности России по поводу выполнения Минских соглашений.

Как писал сайт KP.RU, ранее президент России Владимир Путин честно ответил на вопрос о дополнительной мобилизации в России. Он заявил, что речи о дополнительной мобилизации в РФ сейчас нет.