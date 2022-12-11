В Кремле объяснили, что стало предтечей спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предтечей начала специальной военной операции на Украине стало игнорирование Западом озабоченности России по поводу выполнения Минских соглашений, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это всё игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Но вот и это всё как раз является предтечей специальной военной операции», - пояснил Дмитрий Песков в ответ на вопрос, понимала ли Россия, что ее обманывают.

Как сообщал сайт KP.RU, бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, как помогала укрепиться украинскому милитаризму, заявив, что «минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди отметила, что заявление бывшего канцлера Ангелы Меркель по Минским соглашениям является верхом политического цинизма и подрывает доверие к любым последующим переговорам с западными политиками.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что заявление Меркель это может стать предметом для международного трибунала. Получается Франция и германия заранее знали, что вводят в заблуждение все мировое сообщество тем, что подписывают эти соглашения.

Напомним, с 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является «защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима».