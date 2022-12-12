В Белом доме сообщили, что освобождение Виктора Бута создает угрозу для нацбезопасности США

Виктора Бута сочли угрозой безопасности Соединенных Штатов

США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе своего брифинга, который транслировался в эфире американского телеканала CNN.

Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.

Ранее Виктор Бут дал первое интервью после своего возвращения на родину в результате обмена заключенными с США (в Соединенные Штаты же из РФ была возвращена осужденная за перевозку наркотиков знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер). Бут признался, что в американской тюрьме в его камере долгие годы висел портрет российского президента Владимира Путина.

Также Бут сообщил, что полностью поддерживает решение о проведении военной спецоперации РФ на Украине и считает, что предпринимать подобные шаги было необходимо еще раньше. Политологи и эксперты уже начали гадать о том, пойдет ли теперь Бут в большую политику, однако сам россиянин от подобных разговоров пока уходит.