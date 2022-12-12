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НовостиПолитика12 декабря 2022 2:16

В Белом доме сообщили, что освобождение Виктора Бута создает угрозу для нацбезопасности США

С таким заявлением выступил высокопоставленный американский чиновник Джон Кирби
Александр КИСЛОВ
Виктора Бута сочли угрозой безопасности Соединенных Штатов

Виктора Бута сочли угрозой безопасности Соединенных Штатов

США видят риски нацбезопасности, если освобожденный россиянин Виктор Бут решит «вернуться к прежней работе», заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в ходе своего брифинга, который транслировался в эфире американского телеканала CNN.

Кирби заявил, что у Бута есть выбор, но если он решит «вернуться на прежнюю линию работы», то США сделают все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. Он отметил, что несмотря на «существующий риск» для национальной безопасности США, американские власти сочли его «управляемым» и согласились не освобождение Бута.

Ранее Виктор Бут дал первое интервью после своего возвращения на родину в результате обмена заключенными с США (в Соединенные Штаты же из РФ была возвращена осужденная за перевозку наркотиков знаменитая американская баскетболистка Бриттни Грайнер). Бут признался, что в американской тюрьме в его камере долгие годы висел портрет российского президента Владимира Путина.

Также Бут сообщил, что полностью поддерживает решение о проведении военной спецоперации РФ на Украине и считает, что предпринимать подобные шаги было необходимо еще раньше. Политологи и эксперты уже начали гадать о том, пойдет ли теперь Бут в большую политику, однако сам россиянин от подобных разговоров пока уходит.