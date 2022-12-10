Виктор Бут заявил, что в американской тюрьме у него в камере всегда висел портрет Путина Фото: ТАСС

По возвращении в Россию Виктор Бут рассказал, что в камере в американской тюрьме у него всегда висел портрет президента РФ Владимира Путина. Об этом он заявил в ходе своего первого интервью после обмена заключенными между Россией и США.

"Да, всегда. Я горжусь тем, что я русский человек, и (тем, что) наш президент - Путин", - сказал он в интервью RT, отвечая на соответствующий вопрос.

Россиянин Виктор Бут, возвращенный на родину после длительного заключения, дает RT первое интервью после освобождения. Сайт KP.RU вел прямую онлайн-трансляцию.

В беседе с журналистом он рассказал, как был осуждён на 25 лет, но всё это время настаивал на своей невиновности. Также Бут поделился, чего ему больше всего не хватало и как удавалось справляться в такой непростой ситуации.

В частности он рассказал, что читал газету "Комсомольская правда", пока ждал возвращения домой в американском аэропорту.